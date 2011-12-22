Суд в отсутствие Тимошенко продолжает рассмотрение ее жалобы

Коллегия судей Апелляционного суда Киева в отсутствие экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО продолжает рассмотрение ее жалобы на приговор по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, жалобу рассматривают трое судей – Елена СИТАЙЛО, Татьяна ФРИЧ, Ольга ЮРДИГА.

Судебное заседание по неизвестным причинам началось на 26 минут позже, чем было назначено.

"Для обеспечения открытости судебного заседания осуществляется техническая запись с помощью системы "Фемида", а также осуществляется видеотрансляция в зал, в котором находятся журналисты", - объявила председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО.

Здание Апелляционного суда Киева традиционно пикетируют сторонники Ю.ТИМОШЕНКО. Участники акции держат флаги партии «Батьківщина» и плакаты с надписями "Юлі – волю!".

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева 13 декабря начал рассматривать по существу жалобу Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокатов на приговор, вынесенный 11 октября Печерским районным судом Киева по газовому делу, о лишении экс-премьера сроком сроком на 7 лет и выплате компенсации убытков, нанесенных в результате реализации газовых соглашений в 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,5 млрд. грн.