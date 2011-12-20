Янукович завтра даст итоговую пресс-конференцию

Завтра, 21 декабря, в 11.00 начнется итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА (Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом», ул. Крещатик, 2).

Как сообщает пресс-служба главы государства, представители СМИ приглашаются в «Украинский дом с 9.00 до 10.45.

Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента Украины до 18.00 20 декабря по телефонам: 255-63-18, 255-78-44.

Также в пресс-службу можно направлять письма об аккредитации электронной почтой по адресу olena_trusova@apu.gov.ua или факсом по номеру 255-65-01. В письме, оформленном на бланке средства массовой информации, необходимо указать фамилию и имя представителя средства массовой информации, его должность и контактный телефон.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпанией Украины. Сигнал трансляции будет распространен НТКУ сетью «Укртелеком».

Видеоматериалы будут распространены перегоном от АПУ, а также размещены на ftp-сервере.