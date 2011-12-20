Попов обещает не оставить без работы киевские предприятия

К реализации Стратегии развития Киева, проектов модернизации городской инфраструктуры в первую очередь будут привлекать промышленные мощности киевских предприятий. Об этом сказал глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время рабочей поездки на ООО «Промбудиндустрия».

«Киев поставил перед собой чрезвычайно амбициозные задания по развитию городской инфраструктуры. Для их реализации будут привлечены государственные и инвестиционные средства, ведущие мировые компании. Однако главную надежду мы возлагаем на промышленный потенциал столичных предприятий», – цитирует Александра Попова пресс-служба КГГА.

По словам председателя КГГА, киевская промышленность доказала способность выполнять самые сложные и ответственные задания. Александр Попов напомнил, что большие железобетонные конструкции, которые производит «Промбудиндустрия», использованы во время капитального ремонта коллектора от насосной станции жилого массива Святошино к Чумаковскому самотечному коллектору, который введен в строй на прошлой неделе. Также почти все железобетонные элементы для инженерных сетей, которые прокладываются под землей в городе, были изготовлены на заводе «Промбудиндустрия». Кроме того, предприятие полностью обеспечивало своей продукцией строительство аэропорта Борисполь, системы водоснабжения и водоотвода стадионов во Львове, Донецке и Харькове.

Также Александр Попов отметил, что это предприятие является многолетним партнером города.

«В этом году мы заменили 11000 метров подземных коммуникаций. И большая часть труб, которые мы использовали, были изготовлены на заводе «Промбудиндустрия». В следующем году в планах города – увеличить объемы замены труб, потому предприятие должно быть готовым к увеличению производства», – сказал Александр Попов.

Кроме того, в ходе рабочего совещания обсуждались вопросы развития предприятия, потому что город имеет целью строить тоннели.

«Мы говорили и о развитии наших отношений. Ведь мы планируем строительство подземных тоннелей в городе, а данное предприятие может стать нашим партнером в реализации таких проектов», – подчеркнул Александр Попов.

Также он прибавил, что, размещая заказ на заводе «Промбудиндустрия», городская власть одновременно обеспечивает работой киевлян, что является приоритетом для киевской власти.