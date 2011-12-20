Нардеп-коммунист говорит, что агитаторы от ПР «будут получать в рыло»

Народный депутат от КПУ Спиридон КИЛИНКАРОВ считает, что грядущая предвыборная кампания для Партии регионов будет непростой.

Об этом он заявил 19 декабря на пресс-конференции, сообщает «Остров».

«Стук в дверь со словами «Мы от Партии регионов!» в 2006-2007 гг. воспринимался нормально. Сегодня такие представители будут получать в рыло. Настроение у людей именно такое», - уверен С.КИЛИНКАРОВ.

Он также заявил, что Луганск пока не нуждается в новых памятниках.

«На мой взгляд, было бы правильнее привести в порядок те памятники, которые есть. В условиях кризиса не стоит устанавливать памятники Ангелу-хранителю, Екатерине или кому-то ещё. Если кому-то нужен Ангел-хранитель, чтобы спокойно спать, нужно меньше воровать и тырить. Нужно жить по-совести. Сколько раз ремонтировали памятник Божьей матери в центре города? Сколько на это было списано денег? Так что, теперь установить ещё новые? Пусть те, которым пришла эта идея - губернатор или мэр – поставят памятник Ангелу-хранителю у себя во дворе. Денег у них на это хватит», - заявил С.КИЛИНКАРОВ.

По его словам, в условиях, когда задолженность по зарплате по области составляет более 114 млн. грн., «вначале нужно решить этот вопрос».