Королевская говорит, что власть строит потемкинские села

Парафирование Соглашения об ассоциации Украины с ЕС не состоялось в результате проведения властью политики двойных стандартов и отсутствия в стране экономических и политических свобод. Об этом в эфире телеканала ICTV заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат Украины (фракция БЮТ-батьківщина), председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

Как отметила депутат, «Украина уже могла бы присоединиться к европейской семье. Почему же этого не произошло? Потому что мы живем уже 20 лет в государстве двойных стандартов. С одной стороны, декларируется полный набор реформ, а с другой – проводятся контрреформы. По маршруту мы идем в Европу, а по рейтингам коррупции – обгоняем Папуа Новую Гвинею. Власть строит «потемкинские деревни» реформ на пути к Европе».

По ее мнению, во время саммита Украина-ЕС 19 декабря европейские лидеры и украинская власть лишь подписали совместное заявление – «домашнее задание Украине», а именно: приверженность верховенству права с независимой судебной властью; важность свободных СМИ и свободы собраний; преимущество последующей реализации конституционной, избирательной и судебной реформ на прозрачной основе и с привлечением оппозиции.

«Европейские лидеры дали власти четко понять – прекратите политические репрессии и освободите Юлию ТИМОШЕНКО. Ими четко заявлено: свобода СМИ, протестов и митингов. Четко сказано: демократические выборы, в которых смогут принимать участие Ю.ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО. Другими словами, Украине задано домашнее задание», – подчеркнула народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ акцентировала внимание на том, что Соглашение об ассоциации - это полторы тысячи страниц с новыми стандартами жизни для украинцев, которые содержат два основных направления: экономические и политические свободы. «И мы должны сегодня определиться как граждане Украине: берем ли мы на себя ответственность и заставляем ли власть проводить реформы? Принимаем ли участие в избирательном процессе и вынуждаем власть к демократическим выборам, а не к декларации общих ценностей», – заявила политик.

Также она напомнила, что, будучи в должности премьера, лидер украинской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО предлагала системный проект построения «Европы в Украине» – своеобразную дорожную карту евроинтеграции Украины. «Что это означает? Это означает, что сегодня ключ к Европе находится в Лукьяновском СИЗО. Освобождение Ю.ТИМОШЕНКО – первый шаг к европейским стандартам», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.