Сторонники Тимошенко уже собираются под Апелляционным судом

Сторонники экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО собираются возле здания Апелляционного суда Киева, который сегодня продолжит рассмотрение апелляции на приговор Печерского районного суда столицы по так называемому "газовому" делу.

Как передает корреспондент УНИАН, на Соломенской площади, где находится Апелляционный суд города, уже собралось около 300 сторонников Ю.ТИМОШЕНКО. Люди держат в руках флаги партии «Батьківщина».

Здание суда окружено кордонами милиции.

Участники акции пока не предпринимают никаких активных действий, чтобы попасть на территорию суда.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. Суд также обязал Ю.ТИМОШЕНКО компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" ущерб в размере 1,5 млрд. грн., нанесенный в результате реализации газовых контрактов 2009 года.

Апелляционный суд Киева 13 декабря начал рассматривать по существу жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на приговор по «газовому» делу.

В тот день коллегия судей объявила перерыв в заседании суда для предоставления возможности Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в заседании и для истребования у руководства СИЗО справки о состоянии ее здоровья.