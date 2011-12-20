ПАСЕ призовет Украину немедленно реформировать Конституцию

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выступит с призывом к Украине немедленно реформировать Конституцию и учесть выводы Венецианской комиссии.

Как сообщает пресс-служба Совета Европы, об этом говорится в проекте резолюции “Функционирования демократических институтов в Украине”, одобренном 15 декабря на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Париже.

“Ассамблея подтверждает свою позицию о невозможности реализации реформ, необходимых для выполнения Украиной своих обязательств перед Советом Европы, без реформирования нынешней Конституции. Поэтому она призывает Президента и Верховную Раду немедленно инициировать всесторонний процесс конституционной реформы и не откладывать его до проведения новых парламентских выборов”, - написано в документе.

Мониторинговый комитет приветствовал позитивную оценку со стороны Венецианской комиссии предложения созвать Конституционную ассамблею, которая должна стать основой для процесса конституционной реформы. При этом в проекте резолюции содержится призыв к украинской власти полностью учесть все предыдущие замечания Венецианской комиссии по предыдущим проектам конституционной реформы.

В документе содержится позитивная оценка систематических обращений украинской власти к Венецианской комиссии с просьбой оценить те или иные проекте законодательных актов. В то же время Комитет отметил, что в нескольких случаях проекты законов, которые были оценены Венецианской комиссией, отзывались, или в них не учитывались рекомендации Венецианской комиссии во время принятия парламентом Украины.

“Поэтому Ассамблея призывает власть полностью принять во внимание выводы Венецианской комиссии при подготовке новых законов, включая (выводы – УНИАН) в отношении предыдущих проектов на эту же тему”, - отмечается в проекте резолюции.

В проекте также выражается надежда, что позитивные заключения Венецианской комиссии о проектах законов, подготовленных президентским комитетом по усилению демократии в отношении адвокатуры, свободы собраний и Конституционной ассамблеи, будут учтены Верховной Радой Украины при принятии этих законопроектов.

Проект резолюции был одобрен Комитетом единогласно. Предполагается, что ПАСЕ рассмотрит его на своей сессии в конце января 2012 года.