Ромпей: Подписание Соглашения будет зависеть от политических обстоятельств

Завершение переговоров по заключению Соглашения об ассоциации является большим шагом в отношениях Украины и Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пленарном заседании XV саммита Украина-ЕС президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ.

«Переговоры по соглашению об ассоциации завершены», - сказал он. По его словам, это была непростая работа, но правительство Украины заявило о своем европейском выборе и цели завершить эти переговоры.

«Это гигантский шаг в наших отношениях. Он имеет решающее значение для украинского продвижения к модернизации, процветанию и реализации европейских амбиций Украины», - прибавил он.

Г. Ван РОМПЕЙ высказался за подписание соглашения об ассоциации как можно скорее, отметив, что это будет зависеть от определенных политических обстоятельств.

Он отметил, что некоторые явления во внутренней ситуации в Украине несколько ухудшили атмосферу отношений между Украиной и ЕС. Он напомнил, что ЕС выразил свою обеспокоенность относительно некоторых моментов во внутренней ситуации в Украине, и отметил, что от решения этих вопросов будет зависеть подписание и ратификация Соглашения об ассоциации.

Он подчеркнул, что поддержка принципов верховенства права является очень важной как для Украины, так и для Европейского Союза. По словам Г. Ван РОМПЕЯ, обеспокоенность ЕС связана с определенной заполитизированностью судебной системы в Украине, примером чего является дело экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.