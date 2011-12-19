Сторонники Тимошенко на Банковой бьют милиционеров розгами

Сторонники экс-премьер-министра, лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО пикетируют Администрацию Президента, где сейчас должен начаться саммит Украина - ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, они держат в руках украинские флаги и плакаты с надписями на английском языке, основная направленность которых заключается в привлечении внимания международного сообщества к политическим репрессиям в Украине.

Есть также плакаты и с надписями на украинском языке. В частности, на заборе Дома писателей висит большой баннер с фотографией Ю.ТИМОШЕНКО за решеткой, на котором написано «Ні – політичним репресіям, Юлі – волю!».

Пикетирующие скандируют «Юле – свободу!».

По оценкам организаторов, по ул. Институтской расположилось более тысячи протестующих.

Вход на улицу Банковую охраняют более сотни представителей правоохранительных органов.

Протестующие пытались прорвать забор. Милиции удалось сдержать их. Правоохранители отбирали у протестующих розги, которыми они пытались бить милиционеров.

Снизу по ул. Институтской подходят еще представители правоохранительных органов.