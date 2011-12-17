Генпрокурор попробует посадить Кучму еще раз

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА заявил, что в понедельник будет подана апелляция на решение Печерского суда в части отмены постановления прокуратуры о возбуждение уголовного дело против Леонида КУЧМЫ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Интер».

В.ПШОНКА подчеркнул: «Мы не согласны с этим решением. Считаем, что уголовное дело должно быть расследовано и рассмотрено в полном объеме в суде».

При этом он добавил: «наше процессуальное право апеллировать, и такая апелляция будет в понедельник направлена».