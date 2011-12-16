Палатки - единственный мирный метод влияния на власть

Член правления Всеукраинской общественной организации “Гражданское движение “Вперед!” Андрей ПАНАЭТОВ считает, что установка предпринимателями палатки возле Хмельницкой областной госадминистрации - единственный мирный метод влияния на власть.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН.

“Остальные действия будут за пределами закона. И мы не советуем нашим правителям продолжать заигрывать с предпринимателями”, - отметил А.ПАНАЭТОВ.

Палатку предпринимателей охраняли двое милиционеров. “Однако один неизвестный таки сорвал плакат с изображениями вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО и премьер-министра Николая АЗАРОВА, который стоял возле палатки. В итоге все обошлось”, - заметил А.ПАНАЭТОВ.

Он напомнил о создании на всеукраинском уровне Комитета защиты протестующих (КЗП). “Это объединение будет отличаться от Комитета сопротивления диктатуре тем, что бесплатно будет оказывать юридическую и информационную поддержку. Уже сформированы специальные мобильные группы”, - сказал А.ПАНАЕТОВ.

В целом, в палатке ночевали 12 активистов-предпринимателей, которые спали на надувных матрасах.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Хмельницком предприниматели и активисты областной ячейки Гражданского движения “Вперед!” установили возле облгосадминистрации палатку для проведения бессрочной акции.

Предприниматели требуют отменить Налоговый кодекс в полном объеме вместе с упрощенной системой налогообложения, снять с рассмотрения парламента законопроект о внутренней торговле, уменьшить вдвое единый социальный взнос.