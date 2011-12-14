Кириленко заменили на Кожемякина без благословения Тимошенко?

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заверяет, что нет никаких разногласий в вопросе деятельности партии между ним и лидером партии Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня журналистам, комментируя информацию в некоторых СМИ о том, что Ю.ТИМОШЕНКО передала А.ТУРЧИНОВУ записку, в которой речь шла о недопустимости голосования за закон о выборах народных депутатов, а также о том, что Ю.ТИМОШЕНКО во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ назвала такое голосование ошибкой.

По словам А.ТУРЧИНОВА, это не первая провокация, которая обнародована в СМИ против партии «Батькивщина».

Он отметил, что встреча Ю.ТИМОШЕНКО с Ш.ФЮЛЕ проходила не с глазу на глаз, а в присутствии прокуроров, руководства СИЗО, поэтому частного разговора не вышло.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что о существовании записки, которая якобы была ему передана, может сказать только сама Ю.ТИМОШЕНКО или он сам, если такое письмо направлено на его имя.

На вопрос, было ли все-таки такое письмо, А.ТУРЧИНОВ ответил: «Я могу сказать, что все команды нашего лидера мы выполняем в обязательном порядке», и добавил, что в данном случае можно говорить лишь о том, что Ю.ТИМОШЕНКО болеет, и потому коммуникация является довольно сложной.

Отвечая на вопрос, была ли коммуникация между Ю.ТИМОШЕНКО и ним в день голосования в Верховной Раде за закон о выборах, А.ТУРЧИНОВ признался, что такой коммуникации не было. «Нам не удалось в тот день оперативно скоммуницировать», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

На вопрос, почему в таком случае состоялось голосование, А.ТУРЧИНОВ ответил: «Я вам в пятый раз говорю, что у нас нет разногласий с Юлией Владимировной». «Они пытаются скомпрометировать Юлю, но не могут, поэтому они пытаются скомпрометировать партию. Нет раскола в оппозиции и нет раскола между Юлей и «Батькивщиной», она была и остается нашим лидером», - заверил А.ТУРЧИНОВ.

При этом первый заместитель председателя партии «Батькивщина» вообще не ответил на вопрос корреспондента УНИАН, каким образом произошла смена руководства фракции, если этот вопрос до голосования на заседании фракции не был согласован с Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Иван КИРИЛЕНКО добровольно подал в отставку с должности председателя фракции «БЮТ-Батькивщина». 7 декабря на заседании фракции председателем «БЮТ-Батькивщины» был избран Андрей КОЖЕМЯКИН.