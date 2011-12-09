Еврокомиссия подтверждает, комиссар Фюле в понедельник будет в Киеве

Еврокомиссия подтверждает визит комиссара по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана ФЮЛЕ в Киев 12 декабря.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил пресс-секретарь комиссара Петер СТАНО.

“Я могу подтвердить, что господин ФЮЛЕ планирует визит в Киев в понедельник”, - сказал он.

П.СТАНО не уточнил, какими будут темы переговоров.