Еврокомиссия подтверждает, комиссар Фюле в понедельник будет в Киеве

16:20, 09 декабря 2011
Политика
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Темы переговоров спикер не уточнил

Еврокомиссия подтверждает визит комиссара по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана ФЮЛЕ в Киев 12 декабря.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил пресс-секретарь комиссара Петер СТАНО.

“Я могу подтвердить, что господин ФЮЛЕ планирует визит в Киев в понедельник”, - сказал он.

П.СТАНО не уточнил, какими будут темы переговоров.

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