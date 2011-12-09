Ефремов склоняется к мысли, что если освободить Тимошенко, будет еще хуже?

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что парламент не может вмешиваться в работу судов и принимать решения, которые обеспечили бы освобождение экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос, означает ли повторный арест Ю.ТИМОШЕНКО прекращение евроинтеграции Украины.

«Некоторые эксперты и политики говорят, что если принять популистские решения и дать команду неизвестно каким образом освободить Ю.ТИМОШЕНКО, то будет еще хуже, тогда начнут обвинять в том, что Украина является абсолютно недемократическим государством, и здесь действуют не законы, а какие-то другие инструменты», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

При этом он добавил, что власть «свято пытается сохранять законность в нашем государстве и делать все возможное, чтобы никаких нарушений законодательства не было».

Говоря о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, А.ЕФРЕМОВ заметил, что депутаты получали справку от соответствующих органов, что ничего здоровью Ю.ТИМОШЕНКО не угрожает. «Более того, условия содержания в следственном изоляторе по той информации, которая нам предоставлена из Генеральной прокуратуры, говорит о том, что она находится в более комфортных условиях, чем другие заключенные», - сказал А.ЕФРЕМОВ.