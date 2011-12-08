Судья 11 часов просидел над душой у Тимошенко

Судья Шевченковского районного суда Киева Андрей ТРУБНИКОВ удалился в совещательную комнату для вынесения решения по представлению СБУ об избрании экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО меры пресечения в виде ареста по делу о финансовых нарушениях корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, суд, выездное заседание которого проходит в Лукьяновском СИЗО, где содержится Ю.ТИМОШЕНКО, длился весь день, и судья ушел принимать решение лишь на 11-м часу заседания.

Как сообщалось, 7 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Андрей ТРУБНИКОВ принял решение провести выездное заседание по избранию Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения в камере Лукьяновского СИЗО.