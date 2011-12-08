Королевская заявляет, что ключ к Европе лежит в СИЗО

Европейские политики возмущены сегодняшним «судом» в СИЗО над прикованной к кровати Юлией ТИМОШЕНКО. Об этом заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, которая в Марселе принимает участие в Конгрессе Европейской Народной Партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского депутата, во время встреч с председателем ЕНП Вильфредом МАРТЕНСОМ и другими европейскими политиками отмечалось, что лидер украинской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО должна быть освобождена, и получить возможность принимать участие в будущих парламентских выборах.

Комментируя сегодняшний суд над Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО, народный депутат заявила: «Это лишнее подтверждение того, что власть любыми путями хочет запроторить своего главного оппонента в тюрьму. Еще одно дело против Ю.ТИМОШЕНКО, поднятое со времен ЕЭСУ, является залогом для власти, что лидер оппозиции будет сидеть за решеткой, даже если будет декриминализована статья, по которой Ю.ТИМОШЕНКО уже осужденная на 7 лет».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сегодня в СИЗО находится ключ к европейским перспективам Украины. «Это именной ключ – Ю.ТИМОШЕНКО. Сегодняшнее «судилище» в СИЗО говорит о том, что власть не готова к европейским ценностям, в то время как украинское общество уверено в том, что наш дом - Европа», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Также она отметила, что во время встреч европейские политики выражали обеспокоенность систематическими нарушениями прав человека в Украине. Особенно они возмущены сегодняшним «судом» в СИЗО над прикованной к кровати Ю.ТИМОШЕНКО.

Подводя итоги встреч с европолитиками, Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала: «Резолюция ЕНП о необходимости освобождения Ю.ТИМОШЕНКО как главном условии для парафирования Соглашения об ассоциации Украины с ЕС является подтверждением того, что Европа желает и готова принять Украину в свой дом. Но при этом она ставит очень жесткое и понятное условие: политзаключенные Ю.ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО должны быть на свободе, иначе выборы не будут признаны свободными и честными».

Также председатель Комитета ВР по вопросам промполитики и предпринимательства призвала вернуться к проекту народных реформ Ю.ТИМОШЕНКО - «Европа в Украине». Он включает такие пункты как антикоррупционный проект и реформирование судебной системы. Н.КОРОЛЕВСКАЯ убеждена: данный проект является политической дорожной картой европеизации и демократизации государства. «Если бы эта идея раньше воплотилась в жизнь - развитие Украине пошло бы другим путем», - добавила народный депутат.

Напомним, Н.КОРОЛЕВСКАЯ по приглашению В.МАРТЕНСА 7-8 декабря 2011 г. в Марселе (Франция) принимает участие в XX Конгрессе ЕНП.

ЕНП является крупнейшей и самой влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 74 партии из 39 стран, 17 глав стран-членов ЕС и 6 глав государств, которые не являются членами ЕС, 13 членов Европейской Комиссии. Партия имеет наибольшую фракцию в Европарламенте.

В ряды ЕНП входят такие ведущие политики Евросоюза, как канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франции Николя САРКОЗИ, Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, Президент Европейского Совета Герман ван РОМПЕЙ и Президент Европейского Парламента Ежи БУЗЕК.