Активиста, откусившего палец охраннику мэрии, хотят проверить у психиатра

Луганскому активисту Михаилу ПАЩУКУ, откусившему палец охраннику городского совета, по решению суда должны провести психолого-психиатрическую экспертизу в отделении Луганской областной клинической психоневрологической больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял сегодня Ленинский районный суд Луганска.

Согласно постановлению суда, данное решение М.ПАЩУК может обжаловать в трехдневный срок.

По словам М.ПАЩУКА, он «почти случайно» узнал, что 8 декабря состоится заседание в Ленинском райсуде, на котором будет рассматриваться вопрос о принудительном помещении его на стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

«Я не вижу логики и не понимаю, как я могу подготовиться к своей защите, если мне следователь не даёт возможности полностью познакомиться с актом амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы, в котором есть очень много специальных медицинских терминов. Сама же следователь не может мне объяснить их сути. Выдавать на руки этот акт и следователь, и эксперт отказываются. В самом акте, то, что частично я прочитал, есть часть информации, которую я говорил, но есть и часть информации, которая искажена до невозможности, и я считаю, что не в мою пользу. Я ведь помню, как отвечал на некоторые вопросы», - сказал М.ПАЩУК.

Также он сообщил, что когда отвечал на вопросы психолога и психиатров, просил их, чтобы всё это происходило при свидетелях или записывалось на видеокамеру или другие аудио- видеоустройства, однако ему в этом отказали.

«И ещё один немаловажный факт, что я тогда болел и был на больничном, и сейчас я тоже нахожусь на больничном, но никто на это не реагирует, а продолжают вызывать в РОВД для дачи показаний и в суд», - заявил М.ПАЩУК.

Он также сообщил, что обжалует сегодняшнее решение суда.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября во время сессии Луганского горсовета М.ПАЩУК откусил фалангу пальца охраннику горсовета. Свои действия М.ПАЩУК мотивировал тем, что охранник мешал ему выступить на трибуне и зачитать резолюцию митинга протеста против переноса городской ярмарки с Ярмарочной площади. Охранник был вызван в сессионный зал для того, чтобы вывести М.ПАЩУКА, который срывал работу сессии.

1 октября милиция возбудила уголовное дело в отношении М.ПАЩУКА по ст. 296 ч. 3 Уголовного кодекса за хулиганство.

В 2010 году против М.ПАЩУКА уже было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье, за то, что он укусил за грудь и плечо начальника домоуправления. Инцидент случился во время собрания жителей нескольких домов квартала Ленинского комсомола, которые требовали от начальника домоуправления объяснить, почему в домах нет тепла.