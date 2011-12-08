В законопроекте про рынок земли нардеп разглядел «тендерную палату № 2»

«Наша Украина» выступает категорически против принятия властного законопроекта о рынке земли и считает, что при нынешней власти рынок земли внедрять нельзя.

Об этом заявил заместитель председателя политсовета «Нашей Украины», народный депутат Виктор МАТЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Наша Украина» призывает депутатов парламента ни при каких условиях не поддерживать этот законопроект, который не только игнорирует интересы владельцев земельных паев и национальных сельхозпроизводителей, но и «создает две монопольные паразитирующие надстройки, которые будут обогащаться за счет земельного рынка».

«В новой редакции законопроекта, подготовленной депутатами от властного большинства, появился государственный оператор земли, который, по сути, является тендерной палатой № 2. Через этот оператор обязательно будут проходить все соглашения по операциям купли-продажи. Вместе с тем, эта структура не будет нести никакой ответственности перед участниками рынка», - объясняет В.МАТЧУК.

Также, по словам народного депутата, в законе предусматривается создание государственного земельного банка, которому предоставляется монопольное право на получение земли под залог. Даже в случае, если у государственного земельного банка закончились средства и он не сможет кредитовать физически, только он сможет получать в залог землю. И только под гарантию этого банка, причем не бесплатно, сможет выдать кредит какой-либо другой банк.

«Опять создается паразитирующая надстройка, которая будет пожирать чужие деньги, при этом сама ничего не генерируя», - отметил депутат.

Камнем преткновения «нашеукраинец» назвал еще и то, что в законопроекте прописано, что банк становится оператором рынка, и получает право купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения для ведения товарного производства. По мнению В.МАТЧУКА, это противоречит действующему законодательству о банках в Украине, которым определено, что банки не могут быть задействованы в товарных операциях.

«Это самые большие угрозы, которые есть в этом законопроекте и которые ясно показывают - зачем вообще нынешней власти нужен рынок земли. Через эти две монопольные структуры, которые якобы являются государственными инструментами, посадив туда своих людей, можно будет собирать дань с какой-либо земельной операции, и при этом не нести никакой ответственности», - сказал депутат.

Также, по его словам, в законопроекте вводится норма о продаже не более 100 гектаров земли одному физическому лицу, но не дается никакого логического объяснения, почему именно 100, так же как раньше не было объяснения, почему 2100 га. В.МАТЧУК считает, что это абсолютно порочный подход, что в законопроекте, кроме параметра площади, не учитывается плодородие почв, что является основным критерием для товарного производства.

«Вопреки обещаниям действующего Президента, в законопроекте не предусмотрены предохранители, которые должны защитить владельца пая от нечестного покупателя. Необходимо предусмотреть, что операции продажи по ценам, ниже экспертных, не будут регистрироваться. Таким образом, «Наша Украина», будучи последовательным сторонником поэтапного и продуманного проведения земельной реформы, выступает категорически против внедрения рынка земли в Украине при нынешней власти», - отметил он.