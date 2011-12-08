Нардепы в сопровождении милиции отвели корову к «ее» машине
11:39, 08 декабря 2011Политика
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Скотина прошлась по Мариинскому парку
Народные депутаты Олег ЛЯШКО и Иван ЗАЕЦ отвели от здания Верховной Рады корову, которую привезли фермеры – участники акции протеста против принятия закона о рынке земли.
Как передает корреспондент УНИАН, до этого в плотном окружении спецподразделения милиции они вели переговоры о своих последующих действиях.
После этого, договорившись, также в сопровождении милиции через Мариинский парк депутаты провели корову к автомобилю, на котором ее привезли к парламенту.
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