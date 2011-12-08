Ефремов: у каждого депутата есть iPad, пусть включаются и работают

Депутаты нынешнего созыва Верховной Рады не будут пользоваться компьютерами, которые закупаются.

Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов в эфире 5 канала, комментируя закупку парламентом компьютеров.

"Я точно могу сказать, что депутаты нынешнего созыва этими компьютерами не воспользуются", - отметил депутат.

"Решение это было принято в рамках распределения средств, насколько мы потом разбирались, еще в мае месяце был тендерный комитет, потом была тендерная процедура, и были приобретены компьютеры", - сообщил он.

Ефремов уточнил, что руководство парламента сообщило, что "большая часть этих компьютеров приобретается для работников Секретариата Верховной Рады".

"Действительно, с 2006 года не обновлялся парк компьютеров, и порой он устарел", - добавил депутат.

"У каждого депутата, практически, есть свой iPad, и при желании он может включиться в электронную систему и работать", - добавил он.

При этом Ефремов не смог оценить дороговизну закупки компьютеров - 12 тысяч гривен за штуку.

"Если для индивидуальных компьютеров - это дорогая цена, если для системных - нормальная. Нужно смотреть, что приобрели, чтобы сделать оценку цены", - отметил лидер фракции.

Как известно, управление делами аппарата Верховной Рады по результатам тендеров 21 и 24 ноября заключило ряд соглашений на приобретение товаров и услуг на общую сумму 8,61 млн. грн.

Впоследствии в ВР заявили, что приобретение новых ноутбуков для депутатов необходимо, чтобы "обеспечить полную открытость, прозрачность и подотчетность парламента перед избирателями".

Украинская правда