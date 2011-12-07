ЕНП расценила решение Шевченковского суда как «варварское»

Европейская народная партия (ЕНП) осудила «варварское» решение суда провести заседание в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО прямо в камере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятой сегодня на ХХ Конгрессе ЕНП резолюции по ситуации в Украине.

"(ЕНП - УНИАН) осуждает варварское и возмутительное решение Шевченковского районного суда города Киева провести заседание суда непосредственно в тюремной камере Юлии ТИМОШЕНКО, несмотря на критическое состояние ее здоровья и нарушая все возможные демократические правовые стандарты", - отмечается в принятой сегодня вРе Марселе резолюции.

Как сообщал УНИАН, сегодня судья Шевченковского райсуда Киева Андрей ТРУБНИКОВ принял решение провести в Лукьяновском СИЗО выездное заседание по избранию экс-премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения в деле ЕЭСУ.

Сегодня же в Марселе проходит Конгресс ЕНП, на котором вопрос политзаключенных в Украине стал одним из важнейших: представители европейских "народников" предоставили слово дочери Ю.ТИМОШЕНКО Евгении КАРР сразу после выступления французского премьера Франсуа ФИЙОНА, который говорил на тему преодоления экономического кризиса в Европе.