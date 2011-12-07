В СБУ объяснили, что Тимошенко можно во второй раз арестовать

Сегодня следователем Главного следственного управления СБ Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины внесено в Шевченковский районный суд г. Киева представление об избрании экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО меры пресечения в виде взятия под стражу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, «в производстве Главного следственного управления СБ Украины находится уголовное дело по обвинению экс-премьер-министров Юлии ТИМОШЕНКО и Павла ЛАЗАРЕНКО в совершении в 1996-2000 годах покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в сумме 405 500 000 американских долларов».

Отмечается, что одновременно в производстве Главного следственного управления ГНА Украины находилось уголовное дело по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в организации сокрытия валютной выручки в сумме свыше 165 миллионов долларов, незаконного возмещения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 47 миллионов гривен путем внедрения финансовой схемы относительно расчетов за товарно-материальные ценности ПФК «Единые Энергетические Системы Украины» с последующим сокрытием полученных с использованием оффшорных компаний доходов, которые использованы ею для личного обогащения.

«Учитывая, что преступления совершены одним лицом, 06.12.11 Генеральной прокуратурой Украины подследственность всех указанных преступлений определена за следователями Службы безопасности Украины», - говорится в сообщении пресс-центра и отмечается, что «Главным следственным управлением СБ Украины дела объединены в одно производство и создана общая следственная группа».

По данным пресс-центра СБУ, «в ходе расследования указанного уголовного дела 07.12.11 следователем Главного следственного управления СБ Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины внесено в Шевченковский районный суд г. Киева представление об избрании обвиняемой Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения в виде взятия под стражу».

Как отмечают в пресс-центре СБУ, «указанное решение следователя обосновано требованиями ст.ст. 148, 150, 155, 165-2 УПК Украины, в частности, учтена тяжесть совершенных Ю.ТИМОШЕНКО преступлений, неединичность их совершения, процессуальное поведение обвиняемой, а также необходимость обеспечения выполнения процессуальных решений по делу».

Действующим уголовно-процессуальным законодательством Украины предусмотрена возможность избирать меру пресечения лицу, в отношении которого судом вынесен приговор за совершение другого преступления. Более того, ч.5 ст.155 УПК Украины предусмотрена возможность избрания меры пресечения лицу, даже если он отбывает наказание в учреждении исполнения наказаний, отметили в пресс-центре СБУ.