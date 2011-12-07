Депутатов выгнали из СИЗО, где судят Тимошенко

Народных депутатов, которые ранее смогли попасть на территорию Лукьяновского СИЗО, выгнали из изолятора.

Об этом сообщил депутат Юрий Одарченко, которого цитирует пресс-служба БЮТ.

"Прокуроры и судья были категорически против, чтобы на этом судилище присутствовали свидетели", - сказал он.

По словам депутата, сейчас в камере Юлии Тимошенко находятся судья, три прокурора и защитник Сергей Власенко.

Одарченко сообщил, что депутатов держали в коридоре, после чего настойчиво попросили покинуть территорию СИЗО.

Как известно, Шевченковский райсуд принял решение о проведении выездного заседания по делу экс-премьера Юлии Тимошенко в Лукьяновском СИЗО.

Состояние здоровья Юлии Тимошенко не позволяет ей передвигаться.

Украинская правда