Попов пообещал сделать так, чтобы каждый киевлянин гордился городом

Сегодня, 7 декабря, состоялось общегородское обсуждение Стратегии развития Киева до 2025 года. В мероприятии приняли участие руководители Киевской городской государственной администрации и ее структурных подразделений, депутаты Киевского городского совета, представители общественных организаций, органов самоорганизации населения и многие другие, сообщает пресс-служба киевской власти.

Обращаясь к собравшимся, председатель КГГА Александр Попов сказал:

«Сегодняшние общественные слушания – это важный шаг к принятию документа, призванного определить стратегические цели и пути прорыва Киева к наивысшим стандартам комфортной жизни и эффективной работы в столице.

Эти стандарты мы воплотим так, чтобы каждый киевлянин гордился своим городом, городом с самобытной архитектурой, уникальной природой и выдающимися культурными традициями».

Также он отметил, что итоговая версия документа – это совместная работа всех киевлян, которым небезразлично будущее нашего города.

«Мне очень приятно, что именно такой план, реализовав который, мы можем достичь высоких социальных стандартов в городе, презентуется именно в день местного самоуправления. И если начало работы над документом – это работа специалистов, то сегодня – это общий творческий труд и общественных организаций, и специалистов, и научных работников, и представителей бизнеса – всей территориальной общины Киева», – отметил Александр Попов.