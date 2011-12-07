ЕНП: никакого Соглашения с Украиной не будет, пока есть политзаключенные

Президент Европейской Народной партии (ЕНП) Вильфред МАРТЕНС убежден, что никакое соглашение с Украиной не может быть заключено, пока в Украине есть политические узники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.МАРТЕНС заявил сегодня на Конгрессе ЕНП во французском Марселе.

“Никакое соглашение не может быть подписано, ратифицировано и имплементировано, пока не будет четких обязательств и четких мероприятий, которые изменят ситуацию”, - сказал В.МАРТЕНС.

“Эти обязательства должны привести к освобождению Юлии ТИМОШЕНКО и других политических узников. Они должны получить право принимать участие в выборах, как ближайших, так и последующих”, - добавил президент ЕНП.

Он обратил внимание на то, что Европейская народная партия впервые за свою историю переживает ситуацию, когда представители ее семьи находятся в заключении в третьих странах. При этом В.МАРТЕНС подчеркнул, что на сегодняшний день такие заключенные есть лишь в двух странах Европы: Беларуси и Украине.

Президент ЕНП назвал бывшего украинского премьера Ю.ТИМОШЕНКО “жертвой нечестного и политически мотивированного процесса”, начатого с единственной целью, – уничтожения демократической оппозиции в Украине.

В.МАРТЕНС подчеркнул, что ЕНП всегда поддерживала европейскую Украину, однако на сегодняшний день, по его словам, дело за Администрацией Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Президент ЕНП обратил внимание присутствующих однопартийцев на стул с фото заключенной в тюрьму Ю.ТИМОШЕНКО, который был в зале, где проводится Конгресс, а также высказал слова поддержки Ю.ТИМОШЕНКО и другим представителям украинской оппозиции, находящимся в заключении.