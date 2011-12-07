Попов берется решить проблему с вакциной в Киеве

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов дал поручение начальнику Главного управления здравоохранения Виталию Мохореву взять на контроль вопрос обеспечения медицинских учреждений Киева вакцинами.

Как сообщает пресс-служба КГГА, во время рабочего совещания с заместителями председателя КГГА и руководителями структурных подразделений горадминистрации Александр Попов отметил, что количество иммунобиологических препаратов, которое поступило в лечебно-профилактические учреждения города в течение 2011 года, не соответствует заявленной потребности для проведения плановой иммунизации детского населения.

«Сегодня медицинские учреждения столицы обеспечены вакциной не в полном объеме. И хотя этот вопрос находится не в компетенции города, а Минздравсоцразвития, моя принципиальная позиция - мы должны сделать все возможное, чтобы киевляне имели вакцину в необходимом количестве», - заявил Александр Попов.

Кроме того, председатель КГГА поручил Виталию Мохореву в кратчайшие сроки предоставить полную объективную информацию о наличии иммунобиологических препаратов в медицинских учреждениях города.

«На основе этих данных я буду обращаться в Кабинет Министров Украины с ходатайством обеспечить Киев вакцинами в достаточном количестве», - подчеркнул Попов.