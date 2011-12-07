Украинцы организуют в Польше саммит участников «Битвы Наций»

Украинские организаторы Международного фестиваля исторической реконструкции средневековья «Битва Наций», в рамках которого проводится Чемпионат мира по историческому средневековому бою, проводят 9-10 декабря 2011 года в Варшаве саммит стран-участниц проекта.

Поводом для сотрудничества между Украиной и странами Европейского Союза является не только нашумевшее Евро-2012, которого ждут заядлые болельщики. Новые, молодые и непривычные для многих виды спорта тоже связывают целый ряд стран.

В саммите примут участие главы национальных сборных и организаторы фестиваля, а также все, кто хотел бы помочь развитию молодого вида спорта. Третий международный фестиваль «Битва Наций» обещает быть таким же зрелищным и интересным, как и предыдущие, уже завоевавшие популярность у зрителей. Однако для того, чтобы работа по его проведению была плодотворной, в декабре и проводится саммит, тоже уже ставший доброй традицией.

Предыдущие два саммита проходили в Киеве, однако в этом году проект «Битва Наций» двигается в Польшу.

Основная цель саммита - достижение взаимопонимания между представителями разных стран, а также выработка общих правил и стратегии работы на ближайшее время. Людям, привыкшим к своей национальной специфике боев, необходимо четкое понимание единых правил и того, что будет происходить. Тем, кто только готовится впервые выйти на ристалище «Битвы Наций», предстоит многое унифицировать и переделать, чтобы быть готовыми к борьбе.

Кроме того, этот саммит станет еще и местом дополнительных консультаций для новых сборных, которые не только смогут представить себя будущим коллегам и оппонентам, но и получить информацию о том, как правильно готовить свою сборную к участию в боях на фестивале. За два дня саммита участники обменяются необходимым опытом, а также смогут задать организаторам фестиваля все интересующие их вопросы.

На саммите будут представлены Украина, Россия, Польша, Беларусь, США, Италия, Австрия, Бельгия, Австралия, Квебек, Израиль, Ирландия, Дания, Германия. Таким образом, круг участников проекта расширяется с каждым годом.

Капитаны существующих и только организовывающихся национальных сборных встретятся за круглым столом. Кроме того, будет предусмотрено время для неформального общения. Это позволит товарищам по общему увлечению узнать друг о друге больше.

Организаторы саммита приглашают журналистов, для которых состоится пресс-конференция и показательные выступления профессиональных бойцов.

Время проведения пресс-конференции: 9 декабря, 12.00

Место проведения саммита и пресс-конференции:

ul Marszalkowska 94/98

00-510 WARSAW

POLAND

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