Английский дипломат сомневается, что Соглашение с Украиной ратифицируют

Директор Департамента по Восточной Европе и Центральной Азии Министерства иностранных дел Великобритании доктор Лори БРИСТОУ считает, что большинство стран - участниц ЕС не ратифицируют соглашение об ассоциации с Украиной в нынешних обстоятельствах.

Такое мнение Л.БРИСТОУ высказал во время встречи в Лондоне с народным депутатом Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председателем Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе украинского депутата.

В частности, во время встречи Н.КОРОЛЕВСКАЯ выразила опасение, что возможная приостановка евроинтеграции Украины оставит страну один на один с ее внутренними проблемами. В свою очередь, Л.БРИСТОУ не смог дать полную гарантию проведения саммита Украина–ЕС, запланированного на 19 декабря.

«Саммит Украина-ЕС, скорее всего, состоится, хотя стопроцентной гарантии нет», – сказал представитель британского МИД.

Он напомнил, что переговоры относительно соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли между ЕС и Украиной практически завершились. Дальше, для вступления в силу соглашений, должны состояться несколько стадий. «Ключевым элементом для вступления в силу соглашений является ратификация в парламентах. Вопрос в том, что мы имеем дело с 27 национальными парламентами стран - участниц ЕС, плюс Европейский парламент, и большинство из них не ратифицируют эти соглашения в нынешних обстоятельствах. Такова наша оценка», – сказал Л.БРИСТОУ.

Представитель МИД заверил: Великобритания полностью поддерживает стремление Украины стать членом ЕС, но ключевым моментом в евроинтеграции является исповедание основных европейских ценностей.

В свою очередь Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что в Украине сформировался мощный общественный запрос на европейские ценности. Большинство украинцев тесно связывают свое будущее с Европой. «Однако большинство в правящей элите – имеют постсоветский менталитет. И мы понимаем – перед ними стоит непростой выбор. Для нас самое главное не дать власти отказаться от европейского вектора интеграции Украины», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, 5-7 декабря Н.КОРОЛЕВСКАЯ находится в Великобритании с рабочей поездкой.