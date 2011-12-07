Министр: медицинская реформа лучше всего проходит на Днепропетровщине

Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО сообщил, что Днепропетровский регион один из лидеров в реформировании экономики и здравоохранения в Украине. В реализации медицинской реформы по некоторым вопросам область опережает остальные четыре пилотных региона.

Об этом министр заявил в Днепропетровске, отвечая на вопрос журналиста ИА «Мост-Днепр».

«Главная цель моего визита - ознакомиться с ходом реформирования системы здравоохранения в Днепропетровской области. То, что я знаю по отчетам, по результатам проверки наших специалистов, могу сказать, что в Днепропетровской области к вопросу реформирования подошли очень ответственно и комплексно. Уже сейчас по некоторым вопросам область опережает остальные четыре пилотных региона», - сказал А.АНИЩЕНКО.

По словам министра, «в пилотных регионах мы должны отработать: всю технологию реформирования здравоохранения, систему разделения медицинской помощи, ее структурирование и разделения по уровням, систему финансирования. Все что делается в Днепропетровской области - это комплексно-системный подход, который очень хорошо продуман».

При этом А.АНИЩЕНКО сказал, что «регион является лидером не только в реформировании здравоохранения, но и экономики».