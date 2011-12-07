Нардеп: во время допроса Тимошенко следователи заглядывали ей в тарелку

Защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что руководство Лукьяновского СИЗО не реагирует на его заявление о необходимости госпитализации экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед посещением Ю.ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО.

«Мной было подано заявление относительно госпитализации Ю.ТИМОШЕНКО в связи с существующим заболеванием. Указанное заявление находится на рассмотрении у руководства Киевского следственного изолятора. Именно они по закону несут персональную ответственность за состояние здоровья и жизни Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО с 2 декабря не получает никакой медицинской помощи. Однако следователи Государственной налоговой милиции каждый день стремятся провести следственные действия.

«Вчера, начиная с 10-ти утра, следователи Государственной налоговой службы предпринимали попытку провести с Юлией Владимировной следственные действия. Это происходило в течение 6 часов. Ю.ТИМОШЕНКО вчера не поднималась с кровати, поэтому следователи налоговой милиции сидели все время в камере Ю.ТИМОШЕНКО, без защиты, не сообщив защите о проведении этих следственных действий, не выходя из камеры даже в период обеда, то есть человек ест, а ему смотрели в тарелку, проводя следственные действия по отношению к Ю.ТИМОШЕНКО», - сообщил он.

Защитник экс-премьера также отметил, что руководство СИЗО не разрешает Ю.ТИМОШЕНКО провести конфиденциальные анализы крови, как это обещали во время посещения ее представителями Европейского комитета по вопросам предотвращения пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство обращения или наказания.