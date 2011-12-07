В Каменце-Подольском благотворительная «Ярмарка Святого Николая»

17-18 декабря в Каменце-Подольском отель «7 дней» приглашает всех на «Ярмарку Святого Николая».

На площадь Армянский рынок в 12.00 приедет Николай со своими помощниками, Ангелом и Чертенком. Сюда пожалует грандиозный кукольный театр, знакомые с детства персонажи расскажут сказку о Снежной королеве. Разогреют публику ритмы музыки групп «Фолькнеры», «Село и люди», «От Винта» и др. Каждый желающий сможет научиться традиционным па на мастер-классе по народным танцам. Забавы и конкурсы гарантируют казаки и помощники Святого Николая. И конечно, каждый сможет купить для себя маленький николаевский сувенир на любой вкус.

В эти дни будет проведена акция «От сердца к сердцу», во время которой каждый сможет подарить праздник маленькому ребенку. Все игрушки и подарки, собранные во время акции, передадут детям-сиротам в детский сад №17.

Приглашаем СМИ посетить грандиозную Николаевскую сказку.

Предварительная аккредитация проводится по тел. (097) 621-65-59 или annasira.kampod@gmail.com