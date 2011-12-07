Лидер регионалов похвастал хорошими отношениями с новым генералом БЮТа

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что новый лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН конструктивно будет работать с руководителями других фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Сегодня произошли изменения, и Иван Григорьевич КИРИЛЕНКО отстранен от должности руководителя фракции "БЮТ-Батькивщина" и на его место назначен Андрей Анатольевич КОЖЕМЯКИН. Я хотел бы поблагодарить Ивана Григорьевича за продолжительную работу», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, в парламенте были разные ситуации, но все пытались делать все возможное для того, чтобы наладить конструктивный диалог между фракциями.

«Я очень надеюсь, что у нас такие же конструктивные отношения останутся с Андреем Анатолиевичем. Мы давно знаем друг друга, и у нас хорошие личные отношения. И я надеюсь, что это отразится на совместной конструктивной работе фракций внутри парламента», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 декабря, на заседании парламента было официально объявлено, что народный депутат Украины А.КОЖЕМЯКИН избран председателем фракции "БЮТ-Батькивщина" вместо И.КИРИЛЕНКО.

И.КИРИЛЕНКО разъяснил причины своей отставки с должности лидера фракции тем, что переходит на работу в центральный аппарат "Батькивщины" для организации работы избирательного процесса партии.