Нардепам-бютовцам не дадут зарплату за 6 декабря

Народные депутаты, которые вчера блокировали работу Верховной Рады, не получат заработную плату за 6 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания ВР сообщил председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК.

«Хочу напомнить вам распоряжение председателя Верховной Рады Украины от 7 сентября 2009 года по поводу того, что те народные депутаты, которые срывают заседание и не дают возможности работать, за этот день им заработная плата не насчитывается», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 декабря, депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» блокировали трибуну и президиум ВР, требуя декриминализации статьи, по которой осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.