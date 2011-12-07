В ПР не расслышали «шантажа» Великобритании
Об "уважении к позиции" заявил Мирошниченко
Заявление представительства Великобритании относительно того, что освобождение из-под ареста лидеров оппозиции является обязательным условием подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом - позиция, которую мы уважаем.
Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко в эфире телеканала ТВi, комментируя заявление посла Великобритании в Украине Ли Тернера по освобождению Тимошенко.
"Мы не воспринимаем позицию наших европейских коллег, как шантаж... Мы воспринимаем это как позицию наших коллег и наших соседей. И конечно мы ее уважаем", - сообщил представитель президента.
"Что касается ситуации вокруг Тимошенко - это очень и очень сложный вопрос и тяжелая дилемма", - отметил он.
Как известно, Великобритания называет освобождение из-под ареста лидеров оппозиции обязательным условием подписания соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.