Янукович затянул с законом о выборах, потому что ждал виз от АП?

Президент Виктор Янукович на днях подпишет закон "О выборах народных депутатов".

Об этом сообщил представитель президента в Парламенте, в эфире телеканала ТВi.

Отвечая на вопрос, подпишет ли президент принятый парламентом закон, он заявил: "Безусловно".

При этом депутат от Партии регионов отметил, что задержка с подписанием документа состоялась не по вине президента.

"Не пытайтесь в этом обвинять президента, так как в администрацию президента поступил этот закон только в пятницу (2 декабря)", - заявил Мирошниченко.

"Если говорить об институте президента, ведь это не только физическое лицо, то это те службы, которые должно пройти визирование любого документа, который идет на подпись президенту. Процедура эта проведена в ускоренном режиме, и в ближайшее время мы получим подписанным этот закон", - уточнил он.

"В ближайшие дни", - подчеркнул политик.

Кроме того, представитель президента сообщил, что вскоре Янукович подпишет принятый закон о декриминализации экономических преступлений.

"Собственно он тоже долгое время находился в Верховной Раде, недавно он зашел в администрацию, сейчас работают службы, вы знаете, это президентский законопроект...", - уточнил он.

"Мы надеемся, что в ближайшее время, и он будет подписан. Вчера на совещании в администрации оба эти закона (о выборах и декриминализации) было поручение, глава администрации дал, готовить на подпись. И если есть какие оговорки, то незамедлительно подать их в службы администрации, для того чтобы мы не задерживали эти законы", - рассказал Мирошниченко.

Как известно, во вторник ассоциация "Украинский кредитно-банковский союз" обратилась к президенту с предложением ветировать закон, отменяющий уголовную ответственность за экономические преступления.

Украинская правда