Турчинов о внутреннем расколе, "тайном списке" и расчетах Банковой

Первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ опровергает информацию о внутреннем расколе в партии.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в интервью ЛIГАБiзнесIнформ.

"Очень много конфликтов в СМИ. В партии их нет. Все разговоры о наших внутренних конфликтах инспирируются властью. Сначала они говорили о том, что "Батькивщина" рассыплется, потом, что будет раскол - не получилось. Писали, что внутри "Батькивщины" создаются новые партии - не произошло. Теперь начали рассказывать, что я угнетаю молодые и перспективные дарования, не даю раскрыться. Это все попытка власти слить в Интернет свои несбыточные мечты и надежды", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый заместитель главы партии также подчеркнул, что у него не существует никаких конфликтов с Наталией КОРОЛЕВСКОЙ и Сергеем СОБОЛЕВЫМ.

"С Сергеем у нас многолетние дружеские отношения. Наталия активно занимается работой в предпринимательской среде. Никаких партийных конфликтов нет. Несколько месяцев назад какое-то левое издание напечатало "тайный список" "Батькивщины" на выборах, который якобы составил ТУРЧИНОВ. Все утки и слухи тиражируются исключительно для подрыва стабильности и доверия в рядах партии. На это рассчитывает Банковая", - заявил он.