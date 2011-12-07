Клинтон увидела общее у Беларуси, Украины и России

Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН подвергла критике ситуацию с соблюдением прав человека в ряде стран СНГ, в том числе в Украине.

Как передает «Голос Америки», в своем выступлении на совещании министров иностранных дел стран ОБСЕ, проходящем в Вильнюсе, где также присутствовал глава внешнеполитического ведомства Украины Константин ГРИЩЕНКО, Х.КЛИНТОН, в частности, заявила о необходимости проведения расследования нарушений на воскресных выборах в Государственную Думу России.

Она подчеркнула, что права человека являются важной составляющей международной стабильности и безопасности. Обсуждение этих вопросов, сказала глава американской дипломатии, «особенно уместно в год, когда обычные граждане Ближнего Востока и других стран продемонстрировали, что люди всего мира требуют уважения их достоинства, стремятся к свободе и новым возможностям».

Серьезные нарушения прав человека в странах ОБСЕ, не могут не вызывать беспокойства, заявила она.

В качестве одного из примеров она привела Беларусь, где правозащитники подвергаются преследованиям со стороны властей:

«Алесь Беляцкий приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, но в глазах властей, его главным преступлением было то, что он оказывал помощь жертвам репрессий со стороны государства. Экс-кандидаты в президенты от демократической оппозиции Андрей Санников и Николай Статкевич уже больше года находятся в тюрьме, как и другие политические заключенные».

В своем выступлении Х.КЛИНТОН упомянула и о судьбе бывшего украинского премьера Юлии ТИМОШЕНКО. Вынесенный в отношении нее приговор «вызывает серьезные вопросы о политических мотивах, которыми он был обусловлен», сказала она.

Особое место в речи госсекретаря США заняла оценка прошедших в минувшее воскресенье выборов в Государственную Думу РФ.

«Мы серьезно обеспокоены тем, как прошли эти выборы, – подчеркнула Клинтон. – Независимые политические партии, такие, как ПАРНАС, не были зарегистрированы. Предварительные доклады наблюдателей ОБСЕ говорят о попытках вброса бюллетеней, манипуляциях со списками избирателей и других нарушениях»

Говоря о российских выборах, Клинтон также отметила преследования независимых наблюдателей, в частности ассоциации «Голос» и потребовала проведения расследования нарушений:

«Российский народ, как и все народы, заслуживает того, чтобы его голос был услышан и учтен. А это значит, что они заслуживают свободных, честных, прозрачных выборов и лидеров, которые будут подотчетны им».

Клинтон подчеркнула, что в эпоху Интернета содержание основных прав человека должно быть переосмыслено и распространиться на киберпространство.

«Фундаментальные свободы – слова, мирных собраний и ассоциаций должны охватывать диалоги в Twitter и собрания, проводимые НКО через Facebook, так же как и демонстрации на городских площадях», – пояснила она.

Х.КЛИНТОН сообщила, что США и представители 27 других стран вносят на рассмотрение ОБСЕ проект Декларации о фундаментальных свободах в цифровую эпоху, которая должна подтвердить, что принятые в ходе Хельсинского процесса обязательства относятся и к Интернету.