БЮТ не даст большинству в ВР работать?

Фракция БЮТ будет блокировать трибуну Верховной Рады, пока не будет рассмотрено декриминализацию статьи, по которой осуждена Юлия Тимошенко.

Об этом сообщил депутат от БЮТ Андрей Сенченко в эфире телеканала ТВі.

"Мы намерены блокировать до тех пор, пока не будет выполнено наше требование", - отметил парламентарий.

"Это не означает, что это будет до осени следующего года, до условных парламентских выборов осенью следующего года", - уточнил он

"Конечно, есть какая-то тактика парламентской борьбы", - подытожил Сенченко.

Как известно, утром, во вторник, депутаты из фракции БЮТ заблокировали президиум Верховной Рады с требованием рассмотреть декриминализацию "статьи Тимошенко".

Рада не рассмотрела ни одного из вопросов повестки дня из-за блокирования.

Украинская правда