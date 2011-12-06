БЮТ не даст большинству в ВР работать?
О планах сообщил Санченко
Фракция БЮТ будет блокировать трибуну Верховной Рады, пока не будет рассмотрено декриминализацию статьи, по которой осуждена Юлия Тимошенко.
Об этом сообщил депутат от БЮТ Андрей Сенченко в эфире телеканала ТВі.
"Мы намерены блокировать до тех пор, пока не будет выполнено наше требование", - отметил парламентарий.
"Это не означает, что это будет до осени следующего года, до условных парламентских выборов осенью следующего года", - уточнил он
"Конечно, есть какая-то тактика парламентской борьбы", - подытожил Сенченко.
Как известно, утром, во вторник, депутаты из фракции БЮТ заблокировали президиум Верховной Рады с требованием рассмотреть декриминализацию "статьи Тимошенко".
Рада не рассмотрела ни одного из вопросов повестки дня из-за блокирования.