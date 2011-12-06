Кириленко сказал, когда БЮТ разблокирует трибуну

Фракция "БЮТ-Батьківщина" разблокирует трибуну и президиум Верховной Рады в случае создания Временной следственной комиссии по расследованию гибели участника акции протеста чернобыльцев в Донецке Геннадия Коноплева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО.

«Если этот вопрос не будет первым стоять - судьба погибшего человека и судьба страны в связи с этим, - мы продолжим блокирование. Единственное, что если сейчас будет сформирована ВСК, которая получит 400 голосов в зале, нам будет непонятно, почему же мы заблокировали. Мы вынуждены будем разблокировать трибуну», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

При этом он не исключил силового разблокирования представителями парламентского большинства.

По словам И.КИРИЛЕНКО, в случае разблокирования работы парламента фракция "БЮТ-Батьківщина" проведет собственное заседание, на котором определит свои дальнейшие действия.

«Но эта команда, которая в зале, ничего не слышит, ни к чему не прислушивается, ничего не принимает во внимание. Абсолютно. Ни европейский выбор, ни будущее страны, ни будущие судьбы людей, ничего», - подчеркнул И.КИРИЛЕНКО.