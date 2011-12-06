Кивалов не хочет заявлять о своих намерениях, пока Костусев в больнице

Народный депутат Украины Сергей КИВАЛОВ (фракция Партии регионов) заявляет, что Алексей КОСТУСЕВ не писал заявление об отставке с поста городского головы Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КИВАЛОВ сказал журналистам.

Он подчеркнул: «Насколько мне известно, он еще не написал заявление».

«Наверное, не очень корректно сегодня рассматривать этот вопрос, потому что он (А.КОСТУСЕВ - УНИАН) находится в реанимации, находится в больнице. Давайте подождем, а время - самый лучший лекарь», - отметил С.КИВАЛОВ и добавил, что все будет известно «буквально через несколько дней».

На вопрос, будет ли С.КИВАЛОВ баллотироваться на пост мэра Одессы, он ответил: «Вы знаете, это неправильно будет, если я сегодня буду говорить. Ради Бога, извините, ну нет еще оснований, нет заявления даже, не начата процедура ухода КОСТУСЕВА с поста мэра города Одессы». «Поэтому говорить сегодня об этом бессмысленно», - добавил С.КИВАЛОВ.

Он также напомнил, что народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК зарегистрировал проект постановления Верховной Рады о проведении внеочередных выборов мэра Одессы 12 февраля. «Видимо, Арсений ЯЦЕНЮК или давно закончил юридический факультет, или его просто подвели помощники, потому что неправильно будет, если народный депутат будет регистрировать такие постановы», - сказал С.КИВАЛОВ.

При этом он отметил, что существует процедура, когда сначала должна произойти отставка городского головы, а лишь затем начинается процедура назначения внеочередных выборов.