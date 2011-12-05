У Пшонки божатся, что День прокуратуры отгуляли за деньги профсоюза

В Генеральной прокуратуре Украины заверяют, что все финансовые расходы на подготовку и проведение празднования 20-й годовщины Дня работников прокуратуры осуществлялись за счет средств профсоюза.

Об этом говорится в сообщении первичной профсоюзной организации работников Генпрокуратуры, размещенном на сайте ГПУ.

Как подчеркнули в организации, «представители профсоюзной организации работников Генеральной прокуратуры Украины возмущены распространением недостоверной информации от народного депутата одной из политических сил о якобы финансовых нарушениях во время празднования 20-й годовщины органов прокуратуры».

"Мы заявляем о том, что все финансовые расходы на подготовку и проведение вышеуказанного празднования происходили за счет средств профсоюза. Соответствующее решение было принято 17 ноября текущего года на заседании профсоюзного комитета", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Генеральную прокуратуру обратились экс-глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО и народный депутат Юрий ГРЫМЧАК с заявлением о совершении преступления работниками ГПУ во время празднования 29 ноября за бюджетные средства 20-летия прокуратуры Украины.

По данным СМИ, празднование обошлось минимум в 300 тыс. грн.