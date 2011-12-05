Круглый стол «Украинско-российские отношения: ближайшая перспектива»
В четверг, 8 декабря, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украинско-российские отношения: ближайшая перспектива».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Как отразятся на отношениях двух стран итоги выборов в Государственную Думу и Президента РФ?
2. Украинско-российские и украинско-европейские отношения в случае неподписания Договора об ассоциированном членстве Украины с ЕС?
3. Идёт ли Украина по пути Беларуси?
Участники круглого стола:
Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ – директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии;
Алексей ЛОГВИНЕНКО – народный депутат Украины (БЮТ), глава подкомитета по вопросам сотрудничества со странами СНГ Комитета Верховной Рады по иностранным делам;
Андрей ПАРУБИЙ – народный депутат Украины (НУ-НС), глава подкомитета по вопросам контроля по осуществлению внешних отношений Комитета Верховной Рады по иностранным делам;
Евгений КУРМАШОВ – директор политических программ Института Горшенина;
Владимир ОГРЫЗКО – экс-министр иностранных дел Украины;
Василий ГОРБАЛЬ – народный депутат Украины (Партия регионов), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).