В четверг, 8 декабря, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Украинско-российские отношения: ближайшая перспектива».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Как отразятся на отношениях двух стран итоги выборов в Государственную Думу и Президента РФ?

2. Украинско-российские и украинско-европейские отношения в случае неподписания Договора об ассоциированном членстве Украины с ЕС?

3. Идёт ли Украина по пути Беларуси?

Участники круглого стола:

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ – директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии;

Алексей ЛОГВИНЕНКО – народный депутат Украины (БЮТ), глава подкомитета по вопросам сотрудничества со странами СНГ Комитета Верховной Рады по иностранным делам;

Андрей ПАРУБИЙ – народный депутат Украины (НУ-НС), глава подкомитета по вопросам контроля по осуществлению внешних отношений Комитета Верховной Рады по иностранным делам;

Евгений КУРМАШОВ – директор политических программ Института Горшенина;

Владимир ОГРЫЗКО – экс-министр иностранных дел Украины;

Василий ГОРБАЛЬ – народный депутат Украины (Партия регионов), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).