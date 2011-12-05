Литвин: от ноутбуков отказываются те, кого уже не будет в следующей ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что от новых ноутбуков отказываются те народные депутаты, которых уже не будет в ВР следующего созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов по поводу закупки техники для парламента, в частности, ноутбуков.

По словам спикера, «сейчас звучат голоса о том, что кто-то от чего-то отказывается, я думаю, что отказываются те, кого уже не будет в следующем созыве ВР».

В.ЛИТВИН сообщил, что поручил предоставить ему исчерпывающий перечень всего, «что было закуплено и по какой цене, чтобы сопоставить с той ценой, которая в общей продаже».

В.ЛИТВИН убежден, что при переводе документации на электронный вариант парламент за год сэкономит около 1 млн. грн.

Как сообщалось, согласно "Вестнику государственных закупок", Управление делами аппарата Верховной Рады по результатам тендеров заключило ряд соглашений на приобретение товаров и услуг на общую сумму 8,61 млн. грн.

В частности, ООО "КПИ-сервис" выбран поставщиком 485 ноутбуков на общую сумму 5,49 млн. грн. Каждый компьютер, стоимостью 11,3 тыс. грн., имеет установленную память не менее 4 Гб и диагональ монитора 23 дюйма.

Фракция «БЮТ-Батькивщина» заявила, что отказывается от новых компьютеров, и попросила направить сэкономленные деньги на социальные нужды.