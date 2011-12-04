Герман: Пока мы с вами живы, квоты на украинскую музыку не уменьшат

Квоты для украинской музыки в отечественном теле- и радиоэфире не будут уменьшены. Об этом в интервью «5 каналу» заявила советник Президента, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна Герман.

«Ограничение украинской песни и украинской музыки - этого в Украине никогда не будет. Пока мы с вами живы, пока мы с вами работаем и имеем влияние на ситуацию, никто не будет иметь права уменьшить квоты для украинской песни, для украинской музыки в теле- и радиоэфире. Это вам мое слово», - заявила она.

«ForUm»