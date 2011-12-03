Суркис: дело Тимошенко не повлияет на спортивный аспект Евро-2012

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает, что дело бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не повлияет на проведение в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.СУРКИС сказал на пресс-конференции в Киеве.

Г.СУРКИС напомнил, что уже давно оставил политическую деятельность, чтобы полностью аккумулировать свои усилия на футбольных делах.

По словам президента ФФУ, дело Ю.ТИМОШЕНКО, безусловно, является важным, поскольку впервые в Украине к уголовной ответственности привлекается бывший премьер-министр.

«Я надеюсь, что ее (Ю.ТИМОШЕНКО) адвокаты будут иметь возможность доказать ее невиновность в установленном судом порядке», - сказал Г.СУРКИС.

При этом он высказал мнение, что это дело не повлияет на проведение в Украине Евро-2012.

«Но я не думаю, что это сможет повлиять на спортивный аспект проведения турнира», - сказал Г.СУРКИС.

Как сообщал УНИАН, после вынесения в октябре с.г. обвинительного приговора в деле Ю.ТИМОШЕНКО о превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией некоторые европейские политики высказывали мнение о необходимости отобрать у Украины право на проведение финала Евро-2012.