В АП телефонограмму о содействии Яценюку называют провокацией

Администрация Президента Украины на давала никаких указаний областным государственным администрациям или органам местного самоуправления относительно содействия или не содействия в проведении политических акций как в Киеве, так и в регионах.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Станислав СКУБАШЕВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по словам заместителя главы АПУ, опубликованная в некоторых СМИ информация относительно причастности Администрации Президента к организации оппозиционного митинга в столице не соответствует действительности.

«Никаких указаний из Администрации Президента местной власти относительно этого митинга или какого-либо другого митинга не было, и не могло быть. Появление подобной информации – провокация оппонентов власти. Мы не помогаем и не препятствуем какой-либо из политических сил проводить митинги», - сказал С.СКУБАШЕВСКИЙ.

С.СКУБАШЕВСЬКИЙ также опроверг существование распоряжения о трудоустройстве в Черновицкую, а также другие местные администрации активистов каких-либо политических партий.

Напомним, некоторые СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Черновицкой ОГА, областной власти направили срочную телефонограмму якобы из Администрации Президента с просьбой способствовать лидеру «Фронта Змін» Арсению ЯЦЕНЮКУ собрать митинг в Киеве.

Во “Фронте Змін” эту информацию назвали “грязной технологией”.