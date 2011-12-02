В Закарпатской области задержали очередного судью-«колядника»

Во время обыска у подозреваемого во взяточничестве судьи Тячевского районного суда Закарпатской области обнаружено 39 тыс. долларов и более 23 тыс. евро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В сообщении напоминается, что сотрудники СБУ совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили и задокументировали факт противоправной деятельности судьи Тячевского районного суда, который систематически требовал и получал взятки от местных жителей за принятие судебных решений в их пользу.

30 ноября в помещении райсуда правоохранители задокументировали факт получения судьей второй части взятки в размере 1100 долларов США.

Установлено, что судья требовал 1,5 тысячи долларов США от местного жителя за оправдание его сына в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Во время осмотра его личных вещей было обнаружено 8 тысяч долларов США и 1,4 тысячи евро. В ходе обыска частного жилья изъято 31 тысячу долларов США и почти 22 тысячи евро.

По материалам СБУ Генеральной прокуратурой в отношении судьи возбуждено уголовное дело по факту взяточничества (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Проводится следствие.