Клюев прислал Пшонке список чиновников, покупающих дорогие авто

Министерство экономического развития и торговли Украины в ходе проверки выявило факты нарушений законодательства при закупке легковых автомобилей органами власти и государственными предприятиями, сообщает пресс-служба Министерства.

Как сообщает ZN.ua, проверка осуществлялась во исполнение функций, которые определены Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок». Уполномоченным органом выявлены факты нарушений требований постановления Кабинета Министров Украины от 04.04.2001 № 332 «О предельных суммах расходов на приобретение автомобилей, мебели, другого оборудования, мобильных телефонов, компьютеров государственными органами, а также учреждениями и организациями, которые содержатся за счет государственного и местных бюджетов».

Министерством выявлено, что в последнее время осуществлены неправомерные закупки легковых автомобилей по ценам, которые превышают установленные Постановлением предельные суммы расходов.

В частности, государственное предприятие «ТЭЦ-2 „Эсхар“ после проведения дважды в июне-октябре 2011 года открытых торгов, которые не состоялись, осуществило закупку у одного участника автомобиля BMW X5 у ООО „Бавария Моторс“ на общую ожидаемую стоимость 800000 грн.

Согласно изменениям в Закон Украины „Об осуществлении государственных закупок“, которые вступили в силу 03.10.2011, Минэкономразвития, как уполномоченный орган в сфере государственных закупок, не осуществляет согласование закупок у одного участника.

ОП «Ровенская АЭС «ГП "НАЭК "Энергоатом» в ноябре 2011 года по результатам проведения открытых торгов заключило договор с ООО «Автоконцепт» на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser 200 на ожидаемую стоимость 799830 грн.

Управлением капитального строительства Донецкого горсовета в ноябре 2011 года по результатам проведения открытых торгов заключен договор с ООО «Триол-Авто» о закупке Passat Limousine B7 стоимостью 323620 гривен.

КП «Управление автомобильных дорог» Житомирского горсовета в ноябре 2011 года по результатам проведения открытых торгов заключило договор с ООО «СтарКар» на покупку автомобиля Toyota Highlander стоимостью 435000 гривен.

Согласно требованиям указанного Постановления, стоимость легковых автомобилей для руководителей органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций не может превышать 60000 гривен. При этом, руководители центральных и местных органов исполнительной власти должны обеспечить включение в контракты с руководителями государственных предприятий, находящихся в сфере их управления, условий для соблюдения предельных сумм расходов, утвержденных Постановлением.

Материалы, подготовленные по результатам проверки, Министерство экономического развития и торговли передало в Генеральную прокуратуру Украины для принятия мер согласно действующему законодательству.

Ранее уже сообщалоcь, что премьер-министр Украины Николай Азаров уволил руководителя Харьковского государственного предприятия «Теплоэлектроцентраль-2 Эсхар», который собирался приобрести автомобиль BMW X5