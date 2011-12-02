Российские букмекеры предлагают сделать ставку на прогноз Януковича

Российские букмекеры предлагают сделать ставку на прогноз Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о росте украинской экономики в 2012 году на 6%.

Так, букмекерская контора «Лига Ставок» в разделе «Разное» предлагает угадать «Сбудется ли прогноз Виктора ЯНУКОВИЧА о росте украинской экономики в 2012 году на 6% и более?».

Коэффициент о том, что прогноз сбудется, составляет 2,35. Не сбудется – 1,35. Ставку можно сделать до 23.59 31 декабря.

В тоже время, в «Лига Ставок» на вопрос УНИАН, сколько человек уже сделали ставки на этот прогноз, сообщили, что не обладают такой информацией.

Кроме того, эта же букмекерская контора предлагает угадать, будет ли захоронен В.Ленин во время работы Государственной думы РФ 6-го созыва. Ставку также можно сделать до 23.59 31 декабря.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Виннице Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ спрогнозировал, что в 2012 году рост украинской экономики составит не менее 6%.