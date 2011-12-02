В Энергоатоме передумали покупать Toyota Land Cruiser за 800 тысяч

Обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом» Ривненская АЭС не будет приобретать внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью почти 800 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

«В настоящее время закупка отменена. РАЭС не перечисляла деньги за этот автомобиль, поэтому внедорожник не поступал на станцию», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, станция планировала приобрести внедорожник еще в июне за счет средств, полученных от экономии расходов компании и перевыполнения плановых задач по производству электроэнергии. Однако тендерные процедуры затянулись до поздней осени.

Напомним, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ неоднократно заявлял о необходимости сокращения числа дорогих служебных автомобилей, а также заявлял, что дал указание Минэкономразвития отслеживать информацию о закупке дорогостоящих авто в «Вестнике государственных закупок», блокировать процедуры и информировать о таких фактах его лично.